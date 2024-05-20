За три дня через Резерв+ военно-учетные данные обновили 260 000 украинцев – Минобороны

Фото: Генштаб ВСУ

За три дня существования мобильного приложения Резерв+ военно-учетные данные обновили 260 000 военнообязанных украинцев. Об этом в эфире Киев 24 сообщил представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если говорить о приложении Резерв+, сервис, который запустился 18 мая и сразу вызвал ажиотаж, то там около 260 000 украинцев уточнили свои данные, фактически обновили свои данные", – заявил он.

По словам Лазуткина, через Резерв + учетные данные уточнило в 80 раз больше людей, чем через ЦПАУ и ТЦК, хотя касательно последнего нет окончательных данных, поскольку "процесс постоянно продолжается".

Всего в приложении авторизовалось 600 000 украинцев, которые находятся как в Украине, так и за границей, добавил спикер Минобороны.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+. Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

Читайте также: ЦПАУ, ТЦК, е-кабинет. Как с 18 мая обновить данные и где возникнут проблемы