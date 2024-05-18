Резерв+ не работает у части граждан, но 150 000 обновили данные: объяснение от Минобороны

По состоянию на сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов – в очереди

Военный билет. Иллюстративное изображение (Фото: Depositphotos)

Функция авторизации в приложении Резерв+ может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак. Так в Министерстве обороны объяснили, с чем связаны неудобства с невозможностью авторизоваться в приложении.

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"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания", – заявило оборонное ведомство.

По состоянию на сейчас, как отмечают в ведомстве, 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов – в очереди.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

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