Минобороны запускает мобильное приложение Резерв+ для призывников: детали

Он будет доступен для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая

Иллюстративное фото: Depositphotos

С 18 мая Министерство обороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов – там можно будет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре Оберег. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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"Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", – подчеркнули в Минобороны.

В министерстве рассказали, что каждый сможет увидеть собственную информацию после обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра Оберег.

Кроме этого, обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

В Минобороны отметили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.

С 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

16 мая директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай сообщила о том, что сейчас происходит процесс подключения администраторов центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга новая и не специфическая для ЦПАУ.

Также она сообщила о том, что с 18 мая военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг – в столице к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.

После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, пояснили нардепы. Однако напрямую обновления данных уже не будет касаться.

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