Минобороны запускает мобильное приложение Резерв+ для призывников: детали
С 18 мая Министерство обороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов – там можно будет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре Оберег. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", – подчеркнули в Минобороны.
В министерстве рассказали, что каждый сможет увидеть собственную информацию после обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра Оберег.
Кроме этого, обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.
В Минобороны отметили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.
С 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.
16 мая директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай сообщила о том, что сейчас происходит процесс подключения администраторов центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга новая и не специфическая для ЦПАУ.
Также она сообщила о том, что с 18 мая военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг – в столице к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.
- После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, пояснили нардепы. Однако напрямую обновления данных уже не будет касаться.
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