С 18 мая в Киеве ЦНАПы будут принимать призывников для обновления данных

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства

Военный билет. Иллюстративное изображение (Фото: Depositphotos)

С 18 мая военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг – в столице к системе учета подключено 300 администраторов ЦНАПов. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала директор департамента ЦНАП КГВА Наталья Шамрай.

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Шамрай отметила, что киевские ЦНАПы полностью готовы принимать людей – очередей не предвидится, ведь у ЦНАПов хорошая пропускная способность.

По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

"Если система по определенным причинам будет отказывать, то будем решать, куда обратиться. Мы все подключены к системе. В Киеве подключено почти 300 администраторов ЦНАПов. У нас хорошая мощность и пропускная способность, чтобы принимать людей", – отметила она.

17 мая Шамрай сообщила о том, что в настоящее время происходит процесс подключения администраторов центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга нова и не специфична для ЦНАПов.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.

После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, пояснили нардепы. Однако напрямую обновления данных уже не будет касаться.

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