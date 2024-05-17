С 18 мая в Киеве ЦНАПы будут принимать призывников для обновления данных
С 18 мая военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг – в столице к системе учета подключено 300 администраторов ЦНАПов. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала директор департамента ЦНАП КГВА Наталья Шамрай.
Шамрай отметила, что киевские ЦНАПы полностью готовы принимать людей – очередей не предвидится, ведь у ЦНАПов хорошая пропускная способность.
По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.
"Если система по определенным причинам будет отказывать, то будем решать, куда обратиться. Мы все подключены к системе. В Киеве подключено почти 300 администраторов ЦНАПов. У нас хорошая мощность и пропускная способность, чтобы принимать людей", – отметила она.
17 мая Шамрай сообщила о том, что в настоящее время происходит процесс подключения администраторов центров предоставления админуслуг к системе. Эта услуга нова и не специфична для ЦНАПов.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.
- После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, пояснили нардепы. Однако напрямую обновления данных уже не будет касаться.
Читайте также: ЦНАПы, ТЦК, е-кабинет. Как с 18 мая обновить данные и где возникнут проблемы