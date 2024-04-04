Минобороны: Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного

Екатерина Черногоренко заявила, что пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет делом каждого гражданина/гражданки

Екатерина Черногоренко (Фото: Facebook)

Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, но граждане сами будут решать, пользоваться этой функцией или нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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"Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет дело каждого гражданина/гражданки", – сказала она.

По словам Черногоренко, электронный кабинет позволит военнообязанным предоставить свои данные в любой удобной для них локации, или увидеть данные о себе, содержащиеся в реестре, в то же время не обращаясь к военкоматам лично.

"В электронном реестре военнообязанных содержатся только те данные граждан, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению количества ошибок при военном учете. При этом каждый может предоставить через электронный интерфейс те данные, которые считает нужным", – добавила заместитель министра обороны.

16 января 2024 года Верховная Рада в целом приняла закон №10062 по цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и создать единый реестр военнослужащих.

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