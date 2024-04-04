Минобороны: Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного
Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, но граждане сами будут решать, пользоваться этой функцией или нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
"Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет дело каждого гражданина/гражданки", – сказала она.
По словам Черногоренко, электронный кабинет позволит военнообязанным предоставить свои данные в любой удобной для них локации, или увидеть данные о себе, содержащиеся в реестре, в то же время не обращаясь к военкоматам лично.
"В электронном реестре военнообязанных содержатся только те данные граждан, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению количества ошибок при военном учете. При этом каждый может предоставить через электронный интерфейс те данные, которые считает нужным", – добавила заместитель министра обороны.
- 16 января 2024 года Верховная Рада в целом приняла закон №10062 по цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и создать единый реестр военнослужащих.
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