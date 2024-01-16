Єдиний реєстр військовослужбовців. Рада в цілому підтримала закон про цифровізацію ЗСУ
Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Він надасть Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист, а також створити єдиний реєстр військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Цей законопроєкт ухвалили 8 листопада 2023 року у першому читанні. 16 січня 2024 року Міноборони повідомило про те, що цей документ найближчим часом остаточно розглянуть у сесійній залі Ради, тоді ж проєкт закону назвали критично важливим для обороноздатності України.
Тепер, серед іншого, у Міноборони з'явиться можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
В оборонному відомстві зазначили, що завдяки цьому закону буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.
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Окрім цього, завдяки закону, за даними Міноборони, буде:
→ вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватися для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
→ прискорено та розширено доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
→ прискорено розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
→ посилено захист даних від російських кібератак.
Також цим законом передбачається удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.
Також він запроваджує можливість створення і використання цифрового військово-облікового документа.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- 4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар Комітету Костенко.
- 11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.
- У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.
- 16 січня Кабінет міністрів дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень за кількістю, навіть якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність.
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