Єдиний реєстр військовослужбовців. Рада в цілому підтримала закон про цифровізацію ЗСУ

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Він надасть Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист, а також створити єдиний реєстр військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Цей законопроєкт ухвалили 8 листопада 2023 року у першому читанні. 16 січня 2024 року Міноборони повідомило про те, що цей документ найближчим часом остаточно розглянуть у сесійній залі Ради, тоді ж проєкт закону назвали критично важливим для обороноздатності України.

Тепер, серед іншого, у Міноборони з'явиться можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

В оборонному відомстві зазначили, що завдяки цьому закону буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Читайте також: "Більше не повернеться". Чи як? Чому відкликали проєкт про мобілізацію і що далі

Окрім цього, завдяки закону, за даними Міноборони, буде:

→ вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватися для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

→ прискорено та розширено доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

→ прискорено розробку та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

→ посилено захист даних від російських кібератак.

Також цим законом передбачається удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.

Також він запроваджує можливість створення і використання цифрового військово-облікового документа.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар Комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.

У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

16 січня Кабінет міністрів дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень за кількістю, навіть якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність.

Читайте також: У Міноборони розраховують, що на запуск закону про мобілізацію піде трохи більше як місяць