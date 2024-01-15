У Міноборони розраховують, що на запуск закону про мобілізацію піде трохи більше як місяць

Калмикова заявила, що головна ідея законопроєкту залишається незмінною – надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року і раніше

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Протягом найближчих тижнів Верховна Рада може ухвалити новий закон про мобілізацію, а згодом розпочнеться і його реалізація. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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За її словами, нова редакція опиниться у Верховній Раді "у найкоротший термін". Наразі вона має пройти певний шлях погодження в уряді. На уточнювальне питання, про дні або тижні йдеться, вона сказала: "Ми б хотіли, щоб це були дні, але розуміємо, що це будуть, найімовірніше, декілька тижнів".

Потім заступниця міністра оборони сказала, що "тижні" – це не питання винесення законопроєкту у Верховну Раду: "Це тижні – можливо, місяць і трошки – для початку вже реалізації".

Коментуючи відкликаний законопроєкт, Калмикова наголосила, що у нардепів здебільшого були зауваження не по суті, а за формою, а головна ідея законопроєкту залишається незмінною – надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року, а то і раніше.

"Для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але і вирішити питання заміни людей на фронті. Головне при цьому – посилити напрям підготовки. Тому кардинально за своєю ідеєю законопроєкт не змінюється – змінюються підходи до окремих категорій громадян", – сказала Калмикова.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд. Згодом уряд відкликав його.

Того ж дня міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням "усіх пропозицій".

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