Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію завтра, 11 січня – Арахамія

Передбачається, що після цього законопроєкт відправлять на доопрацювання до другого читання

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія оголосив у Верховній Раді, що нардепи у першому читанні мають розглянути законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету у четвер, 11 січня. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"Лідер коаліції Давид Арахамія з трибуни парламенту щойно оголосив, що завтра буде перше читання законопроєкту щодо мобілізації. Як і писав, перше читання з пропозиціями комітету", – йдеться у дописі депутата.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв від СН в ефірі національного телемарафону за годину до цього заявив, що сьогодні комітет ще не вирішив, як має виглядати законопроєкт.

"Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку в нас була поки що нарада. Ми саме проходилися по всіх пунктах, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", – сказав він.

За словами нардепа, законопроєкт може бути ухвалений у першому читанні, а рекомендації та пропозиції мають бути ухвалені до другого читання або інший варіант – повернення до уряду.

"Але все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути ухвалено рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже ухвалить рішення з рекомендаціями та пропозиціями до цього законопроєкту", – резюмував Чернєв.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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