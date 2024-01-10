Мобілізація. Оборонний комітет пропонує прибрати е-повістки з законопроєкту – нардеп

Єгор Чернєв (Скриншот з відео)

Народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив в ефірі національного телемарафону, що законопроєкт про мобілізацію потрібно збалансувати між примусовими та мотиваційними нормами. Він назвав низку положень, які "почистив" комітет.

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За його словами, пропонується виключити з положень законопроєкту повістки електронною поштою. Це також підтвердив ще один співрозмовник LIGA.net в оборонному комітеті.

Чернєв пояснив, що розсилку неможливо проконтролювати.

"Ми всі кожного дня отримуємо десятки, а то й сотні листів, які потрапляють у спам. Не має бути такої норми, щоб людина несла відповідальність за те, що вона не отримала та не прочитала цей лист", – сказав депутат.

Комітет також наполягає, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повне відстрочення, або взагалі не підпадали під мобілізацію, додав Чернєв.

"Останнім тижнем наш комітет працював над тим, щоб все це збалансувати, щоб законопроєкт відповідав і нормам Конституції, і виконував завдання від нашого Міністерства оборони щодо мобілізації", – резюмував він.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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