Стефанчук про новий мобілізаційний закон: Роликами про пса Патрона війну виграти неможливо

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, проте інакше війну не виграти. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в етері телемаратону.

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З огляду на те, що законопроєкт тільки надійшов, він ретельно вивчається фракціями в парламенті та "дуже ретельно" вивчається у комітеті, зауважив він.

За словами Стефанчука, звісно, будуть і дискусії, оскільки деякі питання щодо законопроєкту вже викликають певний диспут у суспільстві.

"Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І, врешті-решт, ми повинні зрозуміти: так, це жорсткі заходи. Але, повірте мені, що роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо", – сказав спікер.

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Тому, зазначив він, повинна бути "чітка, збалансована, правильна" державна політика, що стосуватиметься того, як забезпечити перемогу у цій війні та відстояти незалежність й державність України.

"І тому для парламенту це є пріоритетом. Але, звичайно, ми будемо прислуховуватися до тієї позиції, яку нам заявили військові: Генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет міністрів. Тому ми будемо в дискусіях, але будемо дуже прислухатися до потреб української армії", – пояснив Стефанчук.

Спікер зазначив, що комітет зможе взяти до розгляду законопроєкт через 14 днів після подання (25 грудня), але впродовж цього періоду можуть бути ще альтернативні законопроєкти.

Після того як комітет вивчить проєкт закону, його винесуть у залу, проте цьому передуватимуть великі дискусії, насамперед на рівні комітету, зауважив він.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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