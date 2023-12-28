Стефанчук о новом мобилизационном законе: Роликами о Псе Патроне войну выиграть невозможно

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, но иначе войну не выиграть. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемараіона.

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Учитывая, что законопроект поступил, он тщательно изучается фракциями в парламенте и "очень тщательно" изучается в комитете, отметил он.

По словам Стефанчука, конечно, будут и дискуссии, поскольку некоторые вопросы по законопроекту уже вызывают определенный диспут в обществе.

"Но мы должны для себя четко понять одну вещь, что войну может выиграть только единство украинцев. Не могут быть граждане Украины, глубоко переживающие за будущее Украины, потягивая там кофе в Вене. И, в конце концов, мы должны понять: да, это жесткие меры. Но ну, поверьте мне, что роликами с Псом Патроном эту войну выиграть невозможно", – сказал спикер.

Поэтому, отметил он, должна быть "четкая, сбалансированная, правильная" государственная политика, которая будет касаться того, как обеспечить победу в этой войне и отстоять независимость и государственность Украины.

"И потому для парламента это является приоритетом. Но конечно мы будем прислушиваться к той позиции, которую нам заявили военные: Генеральный штаб, Министерство обороны, кабинет министров. Потому мы будем в дискуссиях, но мы будем очень прислушиваться к потребностям украинской армии", - пояснил он.

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