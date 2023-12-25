Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію: LIGA.net дізналась, що в ньому

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, що передбачає зміни до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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На сайті українського парламенту законопроєкт зареєстровано під номером 10378, однак на момент публікації новини сайт Ради недоступний.

Текст законопроєкту є в розпорядженні LIGA.net.

Законопроєктом пропонуються наступні зміни:

→ удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

→ зміна призовного віку з 27 до 25 років;

→ надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

→ залучення органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;

→ уточнення повноважень Міноборони, Генштабу та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проведення заходів мобілізації та бронювання;

→ уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обовʼязку;

→ уточнення обов’язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медогляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням ВЛК, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, обов’язкової явки до ТЦК і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу;

→ встановлення вимог до повісток про виклик до ТЦК, а також порядок їх вручення громадянам України;

→ уточнення підстав для відстрочки та звільнення від призову під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення зі служби, зокрема, право на відстрочку мають особи, які доглядають за дружиною (чоловіком) або членами сім’ї із інвалідністю І чи II групи, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, вагітні жінки, чинні народні депутати;

→ встановлення, що призову на службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами, а також докторанти, наукові і науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники;

→ встановлення, що не підлягають призову на службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які служили під час дії воєнного стану та були звільненні у запас (можуть бути призвані за власною згодою);

→ встановлення, що не підлягають призову звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону (можуть бути призвані за власною згодою);

→ встановлення, що не підлягають призову протягом шести місяців військовозобов’язані з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

→ право на відстрочку від призову не мають держслужбовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури;

→ уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах влади, інших держорганах, зокрема на посадах держслужби категорії "А" – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії "Б", "В" – до 50% кількості військовозобов’язаних;

→ уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які служать за контрактом), у зв’язку з інвалідністю І та ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), у зв’язку із звільненням з полону, у зв’язку з обранням нардепом, у зв’язку з закінченням строку служби у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців та закінчення строку контракту або у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану;

→ виключення з переліку висновків ВЛК висновку про обмежену придатність до військової служби;

→ виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

→ запровадження для громадян базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

→ запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

→ встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

→ надання повноважень поліції щодо участі у заходах мобілізації;

→ встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби;

→ залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

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