Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію: коли можуть ухвалити

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада може ухвалити до кінця 2023 року закон, який регулює питання мобілізації та демобілізації. Про це він заявив у етері телемарафону.

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"Я думаю, що десь у середині грудня, можливо, буде вже перше читання розглядатися. А до кінця року ми будемо намагатися його проголосувати", – сказав він.

За його словами, наразі існує понад десять законопроєктів, які певною мірою регулюють мобілізацію і демобілізацію. Він зазначив, що парламентський комітет із національної оборони та безпеки намагається створити "матрицю мобілізації та матрицю демобілізації" і всі наявні пропозиції звести в таблицю, після чого законопроєкт буде зареєстровано у Верховній Раді.

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Як зазначив Арахамія, наразі Рада намагається розробити комплексний документ, який би стосувався таких питань:

→ що робити з людьми, які вже два роки воюють без ротації;

→ чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп;

→ бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися;

→ питання військових з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання;

→ врегулювання питання призовного віку.

Голова фракції вважає, що коли законопроєкт буде підготовлено до реєстрації, його мають підписати всі голови комітетів і лідери фракцій, "щоб був певний консенсус щодо цього питання".

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Він зауважив, що обов'язково буде проведено консультації з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.

"Коли буде умовний консенсус із цього питання, ми це будемо виносити в зал", – зазначив він.

Арахамія не розкрив положення майбутнього законопроєкту, поки їх остаточно не сформулював профільний комітет, бо за його словами, "зараз це питання дуже чутливе".

"Тому краще все ж таки обговорювати вже конкретний документ", – наголосив він.

Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі вибиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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