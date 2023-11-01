Залужний про призов: Є прогалини, які дозволяють ухилятися, намагаємось виправити

РФ не змогла використати свою перевагу в людських ресурсах, але українські можливості для підготовки резервів на своїй території теж обмежені, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. В українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від служби, але держава намагається це виправити, написав він у колонці для The Economist.

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"Мій п’ятий і останній пріоритет — нарощувати наші резерви. Росія не змогла використати свою величезну перевагу в людських ресурсах, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, і тому, що Росія не може навчити та спорядити достатньо людей", – написав Залужний.

Проте, зауважує він, українські можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені.

"Ми не можемо легко звільнити зі служби солдатів, яких відправляють на фронт. Більше того, Росія може завдати удару по навчальних центрах", – зазначає головнокомандувач ЗСУ.

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Він зауважив, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків.

Україна намагається розв'язати ці проблеми, зокрема, запроваджує єдиний реєстр призовників та має розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією, повідомив Залужний.

"Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Залужний перерахував, що Україні потрібно, аби перемогти у війни проти Росії: ось повний перелік з п'яти пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ написав, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.

Залужний заявив, що Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєнні та нарощуватиме виробництво.

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