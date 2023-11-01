Залужний перерахував союзникам, що потрібно Україні для перемоги: п'ять пунктів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist перерахував, що Україні потрібно від західних союзників, аби перемогти у війни проти Росії. Він назвав п'ять пунктів.

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Перевага у повітрі. Першим пріоритетом, за словами Залужного, є контроль у небі. Це необхідно Україні для проведення широкомасштабних наземних операцій.

"Військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 її систем протиповітряної оборони, але вона зберігає значну перевагу над нами й продовжує будувати нові штурмові ескадрильї", – написав головком.

Ця перевага ускладнила просування Сил оборони вперед, каже Залужний, оскільки російські системи протиповітряної оборони все більше перешкоджають українським літакам.

Крім того, російські безпілотники взяли на себе значну частину ролі пілотованої авіації щодо розвідки та нанесення авіаударів.

За словами головкома, Україна так само має завдавати масованих ударів з використанням приманки та ударних безпілотників, щоб перевантажити російські системи ППО.

"Ми повинні полювати на російські безпілотники, використовуючи наші власні безпілотники, обладнані сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб привабити російські планерні бомби. І ми повинні засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів", – написав він.

Радіоелектронна боротьба. За словами Залужного, за останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід військ і розробивши 60 нових типів техніки.

Україна потребує більшого доступу до радіоелектронної розвідки від західних союзників, включно з даними від засобів, які збирають розвідувальні сигнали, та розширення виробничих ліній для систем РЕБ в Україні та за кордоном, каже головнокомандувач ЗСУ.

Контрбатарейна боротьба. Залужний повідомив, що Росія робить успіхи у цьому напрямку.

Це значною мірою пов'язано з використанням баражувальних боєприпасів "Ланцет", які працюють разом з розвідувальними дронами, і збільшенням виробництва високоточних снарядів, які можуть бути наведені наземними корегувальниками.

Для цього, аби не поступатися в цьому Росії, Україна має розбудовувати локальні GPS-поля, використовуючи наземні антени, а не лише супутники, щоб зробити українські високоточні снаряди більш точними в умовах російського глушіння.

"Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ураження російської артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надсилали нам краще артилерійське розвідувальне обладнання, яке може визначати місцезнаходження російських гармат", – заявив Залужний.

Мінно-вибухові технології. Західні постачання обладнання для розмінування виявилися недостатніми, бо масштаби російських мінних полів дуже великі. Росія швидко відновлює мінні поля, коли їх проривають, пише Залужний.

Одна з таких технологій – радарні датчики, які використовують непомітні імпульси світла для виявлення мін у землі. Також потрібні системи димовидалення для того, щоб ховати діяльність підрозділів з розмінування.

Замість розривання мін у землі можна використовувати реактивні двигуни від літаків, водомети або касетні боєприпаси. Це дозволить подолати мінні загородження без необхідності заглиблення в землю.

Крім того, нові тунельні екскаватори, наприклад, роботи з плазмовими пальниками для буріння тунелів, також можуть бути використані для розмінування.

Нарощування резервів. Залужний зазначив, що Росія виявила нездатність скористатися своїми людськими ресурсами, оскільки російський диктатор Володимир Путін побоюється, що загальна мобілізація може спричинити політичну кризу.

Водночас можливості України тренувати власних бійців на своїй території також обмежені.

"Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки", – поділився Залужний.

19 жовтня головнокомандувач ЗСУ відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники.

25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

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