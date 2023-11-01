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Залужний повідомив, що хтось від його імені розсилає відомим людям щось провокаційне

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 11:38
Залужний повідомив, що хтось від його імені розсилає відомим людям щось провокаційне - Фото
Валерій Залужний (скриншот із фільму ''Рік'' Дмитра Комарова)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про розповсюдження про нього фальшивої інформації в інтернет, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені. Звернення генерала армії опублікували офіційні облікові записи.

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Залужний пише, що вимушений звернути увагу людей на інформаційну гігієну.

"Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", – додав він без подробиць.

Генерал просить усіх, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.

"Підкреслюю: обліковий запис @Zaluzhniy_ru в Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під ім'ям "Валерий Залужный" тощо. Усі вони фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді – Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)", – написав він.

Ще офіційні сторінки головкома ЗСУ – у Facebook та Х.

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Євген Пилипенко
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війнадезінформаціяфейкВалерій Залужний

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