Від напруги до дружби. Залужний та Міллі розповіли, як змінювалися їхні взаємини

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та екс-глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповіли, як змінювалися їхні стосунки за часи великої війни. Про це йдеться у матеріалі газети The Washington Post.

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За словами Залужного, у перші дні після 24 лютого він говорив з Міллі і у нього виникло відчуття, що "начебто він розмовляє сам із собою", після чого на тиждень припинив будь-яке спілкування з американським колегою.

"Чесно кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка. Насправді це була катастрофа", – сказав Залужний.

Він зазначив, що став залежати від Міллі у питаннях стратегії війни та надання озброєнь.

Генерал заявив, що Міллі залучив на бік України інших генералів НАТО.

"Я навіть не можу уявити, щоб це був хтось інший. У нас дружба. Важко уявити. Він людина похилого віку, але він крутий", — розповів головком.

WP пише, що регулярне жартування над Міллі з приводу його віку (він старше Залужного на 15 років) стало "внутрішнім жартом і ознакою комфорту, який Залужний став відчувати поряд із Міллі".

Міллі ж сказав журналістам, що розповіді про розбіжності із Залужним не заслуговують на увагу

"Він людина. У його країну вторглися сотні тисяч російських солдатів. Його спина притиснута до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально. І я це зрозумів. Я за 5000 миль звідси", – заявив американський воєначальник.

Залужний сказав, що завжди сперечався з Міллі, проте ці розбіжності "пом'якшувалися взаємною повагою".

Також він описав Міллі як "зовнішнє джерело сили, якому можна зателефонувати, коли почуваєшся застряглим".

Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний з війною в Україні.

Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".

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