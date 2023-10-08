Від напруги до дружби. Залужний та Міллі розповіли, як змінювалися їхні взаємини
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та екс-глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповіли, як змінювалися їхні стосунки за часи великої війни. Про це йдеться у матеріалі газети The Washington Post.
"Чесно кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка. Насправді це була катастрофа", – сказав Залужний.
Він зазначив, що став залежати від Міллі у питаннях стратегії війни та надання озброєнь.
Генерал заявив, що Міллі залучив на бік України інших генералів НАТО.
"Я навіть не можу уявити, щоб це був хтось інший. У нас дружба. Важко уявити. Він людина похилого віку, але він крутий", — розповів головком.
WP пише, що регулярне жартування над Міллі з приводу його віку (він старше Залужного на 15 років) стало "внутрішнім жартом і ознакою комфорту, який Залужний став відчувати поряд із Міллі".
Міллі ж сказав журналістам, що розповіді про розбіжності із Залужним не заслуговують на увагу
"Він людина. У його країну вторглися сотні тисяч російських солдатів. Його спина притиснута до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально. І я це зрозумів. Я за 5000 миль звідси", – заявив американський воєначальник.
Залужний сказав, що завжди сперечався з Міллі, проте ці розбіжності "пом'якшувалися взаємною повагою".
Також він описав Міллі як "зовнішнє джерело сили, якому можна зателефонувати, коли почуваєшся застряглим".
- Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний з війною в Україні.
- Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".
- Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".
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