Міллі: Дуже багато часу піде на повну деокупацію. Ходжес: Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян

"Побачимо" – так відповів голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на запитання Фаріда Закарії на каналі CNN про те, чи зуміють українці під час контрнаступу пробитися через щільні оборонні лінії російських окупантів до Азовського моря, Мелітополя та Маріуполя. На думку американського генерала, вибити всю окупаційну армію з України – це величезне і довгострокове завдання.

Він сказав, що "поки" не хоче робити прогнози з цього приводу.

"Побачимо, що станеться. Знову ж таки, є близько 200 000 російських військ на окупованій території України. Цей контрнаступ, хоч і значущий, має обмежені операційні та тактичні завдання в тому сенсі, що навіть якщо вони будуть досягнуті, вони повністю не вибивають росіян, що є більш широким завданням у президента Зеленського", – пояснив він.

За оцінкою генерала, "піде дуже багато часу" на те, щоб звільнити всю Україну від окупантів: "Це має бути дуже значне зусилля протягом значного періоду часу".

Читайте також: Зеленський: Я знаю, де ми збираємося прорвати лінію оборони росіян – і прорвати потужно

Закарія запитав: "Роки?". На що співрозмовник сказав, що не хоче прогнозувати, оскільки "багато речей можуть статися у війні: можна побачити загальний колапс, можна побачити ескалацію та багато інших подій".

"Але я можу сказати, що на те, щоб силою витурити понад 200 000 військ, піде значний час. Це дуже висока планка, і на виконання завдання піде багато часу", – сказав Міллі.

Читайте також: "Ми готові до війни з Росією у Європі". Інтерв'ю з генералом Ходжесом

Бенджамін "Бен" Ходжес, американський генерал-лейтенант армії США у відставці вважає, що "так, особливо з урахуванням повільного процесу схвалення надання Україні того, що їй потрібно", це забере багато часу.

"Дивовижне лінійне мислення. Необов'язково вибивати 200К. Звільнити Крим – і Донбас вже не матиме значення", – вважає екскомандувач армією США у Європі у 2014-2018 роках.

Yes, especially with the slow approval process for giving UKR what it needs. Surprisingly linear thinking. Don't have to remove 200K. Liberate Crimea and Donbas won't matter.



It will take ‘a long time’ to remove Russian troops from Ukraine, Milley says https://t.co/AH2BNIkt8x