Милли: Очень много времени уйдет на деоккупацию. Ходжес: Необязательно выбивать 200 000

"Посмотрим" – так ответил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на вопрос Фарида Закарии на канале CNN о том, сумеют ли украинцы в ходе контрнаступления пробиться через плотные оборонные линии российских оккупантов к Азовскому морю, Мелитополю и Мариуполю. По мнению американского генерала, выбить всю оккупационную армию из Украины – это огромная и долгосрочная задача.

Он сказал, что "пока" не хочет делать прогнозы на этот счет.

"Посмотрим, что произойдет. Опять же, есть около 200 000 российских войск на оккупированной территории Украины. Это контрнаступление, хоть и значимое, имеет ограниченные операционные и тактические задачи в том смысле, что даже если они будут достигнуты, они полностью не выбивают россиян, что является более обширной задачей у президента Зеленского", – пояснил он.

По оценке генерала, "уйдет очень много времени" на то, чтобы освободить всю Украину от оккупантов: "Это должно быть очень значительное усилие в течение значительного периода времени".

Закария спросил: "Годы?", на что собеседник сказал, что не хочет прогнозировать, поскольку "многие вещи могу произойти в войне: можно увидеть общий коллапс, можно увидеть эскалацию и многие другие события".

"Но я могу сказать, что на то, чтобы силой вытурить более 200 000 войск, уйдет значительное время. Это очень высокая планка, и на [выполнение задачи] пойдет много времени", – сказал Милли.

Бенджамин "Бен" Ходжес, американский генерал-лейтенант армии США в отставке, считает, что "да, особенно с учетом медленного процесса одобрения предоставления Украине того, что ей нужно", это займет много времени.

"Удивительное линейное мышление. Необязательно выбивать 200К. Освободить Крым – и Донбасс уже не будет иметь значения", – считает экс-командующий армией США в Европе в 2014-2018 годах.

