"Не будет счастливого конца войны", заявил Зеленский. Поговорит с Байденом об ATACMS
Президент Владимир Зеленский надеется убедить американского лидера Джо Байдена передать Силам обороны тактические баллистические комплексы ATACMS, чтобы начать использовать их против российских оккупантов уже этой осенью. Об этом он рассказал в интервью CNN.
"Надеюсь, буду разговаривать с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", – сказал президент.
По его словам, это будет не первый разговор с Байденом насчет "атакамсов": "Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью".
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Он подчеркнул, что для Украины очень важно не делать паузу в контрнаступлении, "и именно потому они [ATACMS] мне очень нужны". Также для этого нужно как можно быстрее пересадить летчиков-истребителей Воздушных сил ВСУ на западные истребители, добавил он.
"Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа – единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз", – объяснил Зеленский.
- 10 сентября 2023 году FT написала, что Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.
- Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил Зеленский.
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