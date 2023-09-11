"Не будет счастливого конца войны", заявил Зеленский. Поговорит с Байденом об ATACMS

Президент Владимир Зеленский надеется убедить американского лидера Джо Байдена передать Силам обороны тактические баллистические комплексы ATACMS, чтобы начать использовать их против российских оккупантов уже этой осенью. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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"Надеюсь, буду разговаривать с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", – сказал президент.

По его словам, это будет не первый разговор с Байденом насчет "атакамсов": "Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью".

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Он подчеркнул, что для Украины очень важно не делать паузу в контрнаступлении, "и именно потому они [ATACMS] мне очень нужны". Также для этого нужно как можно быстрее пересадить летчиков-истребителей Воздушных сил ВСУ на западные истребители, добавил он.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

"Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа – единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз", – объяснил Зеленский.

10 сентября 2023 году FT написала, что Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.

Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил Зеленский.

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