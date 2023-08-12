Ракеты ATACMS и Taurus для Украины. Киев обещает применять их только в границах 1991 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, ракеты большой дальности являются решающим вооружением.

"Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться исключительно внутри наших границ", — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что "чем больше дальность ракеты, тем короче война".

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

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