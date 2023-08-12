Ракеты ATACMS и Taurus для Украины. Киев обещает применять их только в границах 1991 года
12.08.2023, 07:49
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, ракеты большой дальности являются решающим вооружением.
"Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться исключительно внутри наших границ", — заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что "чем больше дальность ракеты, тем короче война".
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.
- 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
- 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.
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