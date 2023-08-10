Германия может вскоре принять решение о дальнобойных Taurus для ВСУ – t-online

Решение о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Taurus может быть принято в скором времени, заявляет немецкое издание t-online со ссылкой на собственные источники.

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Правительство ФРГ намерено объявить о поставках в Украину Taurus "в скором времени", сейчас правительство работает над решением с США, сообщили СМИ представители Социал-демократической партии Германии.

Воздушные силы также дали "зеленый свет" на поставку Taurus, пишет медиа, ссылаясь на информацию из правящих партий Германии.

На прошлой неделе офис канцлера поручил Минобороны ФРГ подать шаблон, обобщающий важнейшие факты о Taurus: наличие в немецких вооруженных силах, риски, их эффективность, пишет издание.

Эти действия могут привести к "двойной поставке" крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS, утверждает медиа.

Предпосылкой для того, чтобы канцлер согласился на передачу новых систем вооружения для Украины, являются скоординированные действия, особенно с США, подтвердили t-online несколько представителей СДПГ.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Больше об этих ракетах LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Больше об этих ракетахписала здесь

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

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