Германия все еще отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Литву в очередной раз отметил неизменную позицию его страны относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Его цитирует Bild.

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"По дальнобойному оружию, я хочу еще раз четко заявить, что наша позиция остается осторожной, как, кстати, и позиция наших американских партнеров", – отметил Писториус.

Он добавил, что пока в его решении нет никаких изменений.

То же самое он говорил в начале июня во время визита в Кельн.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Больше об этих ракетах LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Больше об этих ракетахписала здесь

23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комитета Бундестага по оборонной политике Маркус Фабер отметил, что эти ракеты "смогут бить оккупантов где угодно".

По данным Минобороны Германии, Киев запрашивал поставки крылатых ракет Taurus 26 апреля.

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