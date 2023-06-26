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Германия все еще отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 17:45
Германия все еще отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus - Фото
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Литву в очередной раз отметил неизменную позицию его страны относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Его цитирует Bild.

"По дальнобойному оружию, я хочу еще раз четко заявить, что наша позиция остается осторожной, как, кстати, и позиция наших американских партнеров", – отметил Писториус.

Он добавил, что пока в его решении нет никаких изменений.

То же самое он говорил в начале июня во время визита в Кельн.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комитета Бундестага по оборонной политике Маркус Фабер отметил, что эти ракеты "смогут бить оккупантов где угодно".
  • По данным Минобороны Германии, Киев запрашивал поставки крылатых ракет Taurus 26 апреля.

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Милана Головань
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