Украина просит Германию о дальнобойных Taurus. Писториус: Мы очень осторожны насчет этого

Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему не согласен с запросом Украины на дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом он сказал во время визита в Кельн, сообщает Tagesspiegel.

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"Мы очень осторожно относимся к этому, я всегда ясно давал это понять. И пока в этом мнении ничего не изменилось", – сказал Писториус.

По его словам, решения по Taurus для Украины пока нет.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставку крылатых ракет Taurus в прошлую пятницу.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода в зону ПВО противника. Базовая модель имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. На вооружении в ФРГ не менее 500 таких ракет, в Испании – несколько десятков.

23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комитета Бундестага по оборонной политике Маркус Фабер отметил, что эти ракеты "смогут бить оккупантов где угодно".

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