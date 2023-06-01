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Украина просит Германию о дальнобойных Taurus. Писториус: Мы очень осторожны насчет этого

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 17:52
Украина просит Германию о дальнобойных Taurus. Писториус: Мы очень осторожны насчет этого - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему не согласен с запросом Украины на дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом он сказал во время визита в Кельн, сообщает Tagesspiegel.

 
"Мы очень осторожно относимся к этому, я всегда ясно давал это понять. И пока в этом мнении ничего не изменилось", – сказал Писториус.

По его словам, решения по Taurus для Украины пока нет.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставку крылатых ракет Taurus в прошлую пятницу.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода в зону ПВО противника. Базовая модель имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. На вооружении в ФРГ не менее 500 таких ракет, в Испании – несколько десятков.
  • 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комитета Бундестага по оборонной политике Маркус Фабер отметил, что эти ракеты "смогут бить оккупантов где угодно".
Оксана Житнюк
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Германиявоенная помощьборис писториусТаурусTaurus
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