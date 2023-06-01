Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Пісторіус: Ми дуже обережні щодо цього

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус все ще не згоден із запитом України на далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це він сказав під час візиту до Кельна, повідомляє Tagesspiegel.

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"Ми дуже обережно ставимося до цього, я завжди ясно давав це зрозуміти. І поки що в цій думці нічого не змінилося", – сказав Пісторіус.

За його словами, рішення щодо Taurus для України поки що немає.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus минулої п'ятниці.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу в зону ППО противника. Базова модель має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. На озброєнні у ФРН щонайменше 500 таких ракет, в Іспанії – кілька десятків.

23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комітету Бундестагу з оборонної політики Маркус Фабер зазначив, що ці ракети "зможуть бити окупантів будь-де".

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