Шольца просят вооружить авиацию Украины "Таурусами": характеристики крылатой ракеты

Отказавшись участвовать в авиакоалиции для Украины, Германия, тем не менее, могла бы внести посильный вклад как в обучение украинских летчиков, так и в оснащение боевой авиации ВСУ ракетами Taurus – своим аналогом крылатой Storm Shadow. К этому призвал в Facebook правительство канцлера Олафа Шольца член комитета Бундестага по оборонной политике от правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

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Он выразил убеждение, что истребители F-16 Воздушные силы ВСУ получат "в этом году".

"С Taurus мы можем внести свой вклад в более качественное вооружение Украины. В случае успешной интеграции в ВС Украины они смогут бить оккупантов где угодно. Поскольку это было достигнуто с помощью Storm Shadow, оптимизм уместен", – указал депутат.

Друг Украины, который последовательно лоббирует передачу ВСУ вооружений от боеприпасов до танков, подчеркнул: война закончится, когда оккупанты прекратят ее, и "мы мотивируем их на это, давая им понять, что их усилия безнадежны".

"Taurus – еще один разумный шаг", – подытожил Фабер.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества — около 50 кг. Масса заправленной — 1360 кг, пустой — 1080 кг. Предельная дальность полета — не менее 500 км.

Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – почти €1 млн.

На вооружении в ФРГ – не менее полтысячи ракет, в Испании — несколько десятков.

Может лететь на большие расстояния без GPS, а точность наведения обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, периодически корректируемой в полете по данным радара (сопоставление ландшафта с имеющимися на борту картами местности).

На подлете к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения.

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Имеется несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

Ракеты адаптированы под пуск с Tornado, F/A-18, Gripen, планируется под Eurofighter Typhoon, наземных или корабельных пусковых, C-130, Airbus A400M и других.

В конце 2022 года Фабер призывал Шольца передать Украине ЗРК Patriot в "устаревшей" модификации PAC-2, поскольку ФРГ в ближайшие годы так или иначе будет заменять их новыми системами.

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