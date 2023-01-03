Немецкий депутат призвал Шольца дать ВСУ миниатюрные "танкетки" Weasel – видео

Украинским войскам пришлись бы кстати вооруженные 20-мм пушкой или противотанковым орудием авиадесантные бронемашины Weasel. Эти "танкетки" есть на вооружении у бундесвера, напомнил в Twitter представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

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По его словам, на складах армии ФРГ есть более 300 этим боевых машин десанта.

Депутат Бундестага указал, что легкобронированная гусеничная машина эксплуатируется десятилетиями и вскоре должна быть заменена более современной техникой, а в Украине небольшая маневренная машина может оказать хорошую поддержку пехоте.

"С запасом хода в 200 км и фантастической подвижностью на бездорожье, это надежная поддержка для военных. Ноль из них доставлено [Украине] на данный момент", – отметил Фабер.

Депутат подчеркнул, что Украине срочно нужна бронетехника для продолжения освобождения оккупированных территорий.

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"Половина оккупированных территорий уже освобождена. Так создается переговорное давление на агрессора в Кремле. Так прекращаются военные преступления", – написал он.

Фабер напомнил, что бронетехника в ЕС "для того, чтобы отбиваться от потенциального противника, и украинцы с каждым днем ​​уменьшают эту опасность".

"Системы вооружения, которые мы поставляем, также повышают нашу безопасность. Продолжим этот путь", – подытожил немецкий депутат.

В Германии построят новый завод боеприпасов, чтобы не зависеть от "нейтралитета" Швейцарии.

Фабер заявлял ранее, что 10 000 снарядов к САУ PzH 2000 на вооружении у Бундесвера "против Путина хватит на два дня".

Євген Пилипенко

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