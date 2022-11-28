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"10 000 снарядов хватит на два дня". В Берлине бьют тревогу – на складах мало боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 10:06
Маркус Фабер (фото — Twitter политика)

Самоходным гаубицам PzH 2000, которые Германия поставила Украине, при интенсивной войне нужно большие запасы снарядов – больше, чем выделяетcя сейчас как для складов Бундесвера, так и для ВСУ. Об этом заявил в Twitter представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

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Как выразился политик, недавно побывавший в Украине, 10 000 снарядов к PzH 2000 на вооружении у Бундесвера, – "это не космос, против Путина их хватит на два дня".

"Если хотите, чтобы на складах были боеприпасы, и хотите и дальше поддерживать Украину, нужно заказать их. Они используются для защиты от агрессивной войны Путина. Как и запчасти. Зная это с апреля, удивительно, что вы не заказываете достаточно и того, и другого", – критикует он Бундестаг.

По его словам, "все демократии и соседи России наращивают резервы для своих вооруженных сил", потому что "никто не хочет стать очередной жертвой диктатора в Кремле".

"Все хотят продолжать поддерживать Украину. Если Германия будет последней, кто закажет боеприпасы, то она, конечно же, будет и последней, кто их получит", – вывел депутат Бундестага.

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Фабер отметил, что спустя девять месяцев после начала полномасштабного вторжения и "поворотной" речи канцлера "настало время набрать скорость в сфере закупок".

"Где список заказов Минобороны? Где план наращивания производственных мощностей?" – критикует он.

Євген Пилипенко
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Германия снаряды боеприпасы война бундесвер военная помощь союзники PzH 2000 маркус фабер Panzerhaubitze 2000
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