Patriot для ВСУ. Столтенберг: Передавать или нет – решать правительствам стран-доноров

Передавать Украине те или иные системы противовоздушной/противоракетной обороны или нет – решать правительствам стран. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на брифинге на вопрос о ситуации, когда Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу, и что их это застало врасплох.

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По ходу брифинге Столтенберг подчеркнул, что специалисты Альянса "не проводили никакую работу [по обучению] персонала систем ПВО на территории Украины".

"Это подчеркивает то, что НАТО – не часть конфликта, у нас нет сил и войск [в Украине]. <...> Наша задача – сделать так, чтобы украинцы могли оперировать более чем продвинутыми системами без размещения персонала НАТО в Украине", – пояснил он.

"Но специфические решения о специфических системах – это национальные решения. <...> Это решать правительствам стран", – подчеркнул Столтенберг, отметив, что "иногда" для этого требуются консультации с союзниками.

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Генсек НАТО напомнил, что союзники передали Украину немало "продвинутых" систем ПВО/ПРО, включая норвежскую NASAMS, "которая показала невероятную эффективность", и "более чем продвинутую" немецкую ЗРК IRIS-T SLM. Также союзники обучают экипажи, помогают с ремонтом и запчастями, и предоставляют боезапас для комплексов, добавил генсек Альянса.

"Я был на неделе в Испании, и там пообещали дополнительные батареи Hawk", – сказал он.

25 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "надежная и эффективная система ПВО и ПРО Украины в будущем может быть интегрирована с системами НАТО и Европы".

Отвечая на вопрос об этом заявлении, Столтенберг заверил, что насыщение Украины системами ПВО/ПРО Альянса "повышает совместимость украинских войск и войск НАТО".

21 ноября Столтенберг заявил, что, несмотря на то, что РФ "продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей" в войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, "было бы большой ошибкой недооценивать Россию", и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины.

Украины. Он также допустил конец войны через переговоры, и предупредил: "Победа Путина — катастрофа".

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Євген Пилипенко

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