UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг – депутатам стран НАТО: Нужно победить Путина, чтобы не заплатить потом больше

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 14:57
Столтенберг – депутатам стран НАТО: Нужно победить Путина, чтобы не заплатить потом больше - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Hoslet/ЕРА)

Несмотря на то, что РФ "продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей" в своей войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, "было бы большой ошибкой недооценивать Россию", и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины. Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что РФ "сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск", а также "готова нести существенные потери", чтобы "причинить ужасные страдания украинскому народу".

"Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Да, я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие люди сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это тяжелые времена. Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А украинцы платят цену, которая измеряется кровью", – напомнил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул – если позволить оккупантам победить в Украине, "всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену", потому что авторитарные режимы "во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы".

"Это имело бы прямые последствия для нашей безопасности. Сделало бы мир более опасным. И нас – более уязвимыми. Вот почему мы не можем позволить Путину победить в Украине", – подытожил Столтенберг.

Читайте также: Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин нато прогноз йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 