Столтенберг – депутатам стран НАТО: Нужно победить Путина, чтобы не заплатить потом больше

Несмотря на то, что РФ "продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей" в своей войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, "было бы большой ошибкой недооценивать Россию", и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины. Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что РФ "сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск", а также "готова нести существенные потери", чтобы "причинить ужасные страдания украинскому народу".

"Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Да, я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие люди сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это тяжелые времена. Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А украинцы платят цену, которая измеряется кровью", – напомнил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул – если позволить оккупантам победить в Украине, "всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену", потому что авторитарные режимы "во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы".

"Это имело бы прямые последствия для нашей безопасности. Сделало бы мир более опасным. И нас – более уязвимыми. Вот почему мы не можем позволить Путину победить в Украине", – подытожил Столтенберг.

Читайте также: Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.