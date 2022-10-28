UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг предупредил республиканцев США: Нельзя позволить победить России

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 09:15
Столтенберг предупредил республиканцев США: Нельзя позволить победить России - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Нельзя дать России победить на войне в Украине, ведь победа Кремля даст сигнал Китаю и станет катастрофой для украинцев. Так в интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил крыло американских республиканцев, которые выступают за сокращение военной помощи США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг объяснил, что Россия в случае победы "будет плоха для всех в Европе и Северной Америке, для всего НАТО, потому что это послужит сигналом авторитарным лидерам – не только Путину, но и Китаю – что жестокой военной силой они могут достичь своих целей".   

При этом Столтенберг уверен, что после промежуточных выборов в Конгресс США в Палате представителей и Сенате будет "явное большинство за дальнейшую значительную поддержку Украины".

Генсек НАТО также уверен, что Вашингтон продолжит помогать Украине, поскольку победа российского диктатора Владимира Путина "станет катастрофой для украинцев".

Читайте также: США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин конгресс йенс столтенберг республиканцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 