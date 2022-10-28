Столтенберг предупредил республиканцев США: Нельзя позволить победить России

Нельзя дать России победить на войне в Украине, ведь победа Кремля даст сигнал Китаю и станет катастрофой для украинцев. Так в интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил крыло американских республиканцев, которые выступают за сокращение военной помощи США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг объяснил, что Россия в случае победы "будет плоха для всех в Европе и Северной Америке, для всего НАТО, потому что это послужит сигналом авторитарным лидерам – не только Путину, но и Китаю – что жестокой военной силой они могут достичь своих целей".

При этом Столтенберг уверен, что после промежуточных выборов в Конгресс США в Палате представителей и Сенате будет "явное большинство за дальнейшую значительную поддержку Украины".

Генсек НАТО также уверен, что Вашингтон продолжит помогать Украине, поскольку победа российского диктатора Владимира Путина "станет катастрофой для украинцев".

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату, а люди "будут сидеть в условиях рецессии".

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконелл наоборот призвал увеличить поставки оружия Украине.

Президент США Джо Байден ответил, что Вашингтон помогает не только ради Украины – нельзя дать российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха брутальной силой.

Читайте также: США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.