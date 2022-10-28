Столтенберг предупредил республиканцев США: Нельзя позволить победить России
Нельзя дать России победить на войне в Украине, ведь победа Кремля даст сигнал Китаю и станет катастрофой для украинцев. Так в интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил крыло американских республиканцев, которые выступают за сокращение военной помощи США.
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Столтенберг объяснил, что Россия в случае победы "будет плоха для всех в Европе и Северной Америке, для всего НАТО, потому что это послужит сигналом авторитарным лидерам – не только Путину, но и Китаю – что жестокой военной силой они могут достичь своих целей".
При этом Столтенберг уверен, что после промежуточных выборов в Конгресс США в Палате представителей и Сенате будет "явное большинство за дальнейшую значительную поддержку Украины".
Генсек НАТО также уверен, что Вашингтон продолжит помогать Украине, поскольку победа российского диктатора Владимира Путина "станет катастрофой для украинцев".
- Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату, а люди "будут сидеть в условиях рецессии".
- Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконелл наоборот призвал увеличить поставки оружия Украине.
- Президент США Джо Байден ответил, что Вашингтон помогает не только ради Украины – нельзя дать российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха брутальной силой.
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