Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена увеличить поставки оружия Украине
Лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч МакКоннелл призвал США предоставить Украине "дополнительную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, а также гуманитарную и экономическую поддержку" после ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Axios.
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МакКоннелл сказал, что администрация президента Джо Байдена и союзники США "должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии", включая "дополнительную" помощь.
Он призвал Белый дом и Запад "быть быстрее и активнее в оказании необходимой помощи Украине". Он призвал союзников по НАТО "пойти навстречу" Украине.
"С нашей стороны Конгресс Соединенных Штатов профинансировал и одобрил текущую помощь на преимущественной двухпартийной основе", – сказал МакКоннелл, призывая "ускорить" помощь.
Он сказал, что республиканцы в Сенате "сосредоточат свое наблюдение на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украине".
- 19 октября лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы сократить оказание помощи Украине в следующем году, если они будут иметь контроль над Палатой представителей.
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