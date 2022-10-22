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Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена увеличить поставки оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 21:38
Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена увеличить поставки оружия Украине - Фото
Митч МакКоннелл (фото – EPA)

Лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч МакКоннелл призвал США предоставить Украине "дополнительную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, а также гуманитарную и экономическую поддержку" после ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Axios.

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МакКоннелл сказал, что администрация президента Джо Байдена и союзники США "должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии", включая "дополнительную" помощь.

Он призвал Белый дом и Запад "быть быстрее и активнее в оказании необходимой помощи Украине". Он призвал союзников по НАТО "пойти навстречу" Украине.

"С нашей стороны Конгресс Соединенных Штатов профинансировал и одобрил текущую помощь на преимущественной двухпартийной основе", – сказал МакКоннелл, призывая "ускорить" помощь.

Он сказал, что республиканцы в Сенате "сосредоточат свое наблюдение на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украине".

  • 19 октября лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы сократить оказание помощи Украине в следующем году, если они будут иметь контроль над Палатой представителей.

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Вадим Ребрина
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