"Это не только об Украине". Байден ответил республиканцу о риске сокращения помощи

США помогают Украине не только ради нее самой, речь идет о НАТО, Западной Европе и том, чтобы не дать российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха брутальной силой. Об этом заявил в интервью MSNBC президент США Джо Байдена.

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Интервьюер напомнил о словах Кевина Маккарти, лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США. Маккарти ранее предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату представителей, а люди "будут сидеть в условиях рецессии".

Байден сказал, что понимает такую позицию некоторых людей, ведь США действительно выделяют Украине большие деньги.

"Но это нечто большее, чем одни лишь украинцы. Это о НАТО, о Западной Европе… О том, чтобы убедиться, что Путин не сможет добиться успеха, используя брутальную силу", – сказал президент США.

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконелл наоборот призвал Байдена увеличить поставки оружия Украине.

8 ноября в США состоятся выборы в Сенат, которые затронут 34 сенаторов.

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Марко Сировой

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