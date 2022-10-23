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"Это не только об Украине". Байден ответил республиканцу о риске сокращения помощи

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 07:50
Джо Байден (Фото: EPA)

США помогают Украине не только ради нее самой, речь идет о НАТО, Западной Европе и том, чтобы не дать российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха брутальной силой. Об этом заявил в интервью MSNBC президент США Джо Байдена.

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Интервьюер напомнил о словах Кевина Маккарти, лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США. Маккарти ранее предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату представителей, а люди "будут сидеть в условиях рецессии".

Байден сказал, что понимает такую позицию некоторых людей, ведь США действительно выделяют Украине большие деньги.

"Но это нечто большее, чем одни лишь украинцы. Это о НАТО, о Западной Европе… О том, чтобы убедиться, что Путин не сможет добиться успеха, используя брутальную силу", – сказал президент США.

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Марко Сировой
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