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Столтенберг: НАТО нужно увеличить поставки всего, чтобы Украина могла воевать всю зиму

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 16:39
Столтенберг: НАТО нужно увеличить поставки всего, чтобы Украина могла воевать всю зиму - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо увеличить "поставки всего" Украине, чтобы она могла воевать всю зиму. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, системы вооружений, которые поставили Украине союзники, "уже показали огромное влияние". Он отметил, что военная помощь Запада — это одна из причин, почему Россия не добилась превосходства в воздухе. 

"Это произошло, конечно, в первую очередь из-за умения, решимости украинских вооруженных сил использовать уже имевшиеся у них старые советские средства ПВО", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что партнеры снабжали Украину боеприпасами для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые — он привел в пример уже стоящую на боевом дежурстве немецкую систему IRIS-T.

"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжить военные действия всю зиму", — резюмировал он.

Читайте также: У Украины "есть импульс" в войне, союзники поддерживают Киев – Столтенберг

Дмитро Гриниченко
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Украина война нато йенс столтенберг военная помощь
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