Столтенберг: НАТО нужно увеличить поставки всего, чтобы Украина могла воевать всю зиму
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо увеличить "поставки всего" Украине, чтобы она могла воевать всю зиму. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.
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По его словам, системы вооружений, которые поставили Украине союзники, "уже показали огромное влияние". Он отметил, что военная помощь Запада — это одна из причин, почему Россия не добилась превосходства в воздухе.
"Это произошло, конечно, в первую очередь из-за умения, решимости украинских вооруженных сил использовать уже имевшиеся у них старые советские средства ПВО", — сказал генсек НАТО.
Столтенберг заявил, что партнеры снабжали Украину боеприпасами для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые — он привел в пример уже стоящую на боевом дежурстве немецкую систему IRIS-T.
"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжить военные действия всю зиму", — резюмировал он.
- Также Столтенберг отреагировал на высказывание бывшего президента и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Альянс не станет вступать в войну, даже если РФ ударит по Украине ядерным оружием.
- Он заявил, что Альянс будет реагировать на действия России, вне зависимости от того, кто будет ею править.
- Генсек НАТО пообещал, что Альянс намерен в ближайшие дни передать Украине сотни противодроновых станций.
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