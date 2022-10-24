Медведев заявил, что НАТО "проглотит" ядерный удар по Украине. Столтенберг: Он не прав

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на высказывание бывшего президента и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Альянс не станет вступать в войну, даже если РФ ударит по Украине ядерным оружием. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

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Недавно Медведев заявил, что "НАТО не станет рисковать ядерной войной и напрямую вступать в войну, даже если Москва ударит по Украине ядерным оружием".

Столтенберг сказал, что Медведев "не прав".

"Потому что мы четко заявили – будут серьезные последствия. Но мы не вдавались в подробности, какие именно это будут последствия. И, конечно, у нас есть много способов реагирования", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Альянс не является стороной конфликта и не участвует в боевых действия, но поддерживает Украину.

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Дмитро Гриниченко

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