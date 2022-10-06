Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если ударит ядерным оружием — Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи.
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По его словам, россияне не контролируют все, что происходит в РФ, точно также как не контролируют ситуацию на поле боя.
Он отметил, что НАТО должен сделать невозможным применение Россией ядерного оружия. Зеленский подчеркнул, что мир не должен ждать, когда РФ может применить ядерное оружие.
"Нужны превентивные удары, нужно пересмотреть порядок своего давления на Россию", — сказал президент.
Глава государства убежден, что мир не простит Путину применение ядерного оружия.
"Руководитель России любит свою жизнь, и я думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он потеряет возможность сохранить свою жизнь", — резюмировал он.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Риск применения ядерного оружия России против Украины сегодня самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный, сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net назвал постоянные новости о ядерном оружии России в западных медиа информационной операцией РФ для склонения Украины к переговорам на невыгодных условиях.
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