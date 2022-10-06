Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если ударит ядерным оружием — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи.

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По его словам, россияне не контролируют все, что происходит в РФ, точно также как не контролируют ситуацию на поле боя.

Он отметил, что НАТО должен сделать невозможным применение Россией ядерного оружия. Зеленский подчеркнул, что мир не должен ждать, когда РФ может применить ядерное оружие.

"Нужны превентивные удары, нужно пересмотреть порядок своего давления на Россию", — сказал президент.

Глава государства убежден, что мир не простит Путину применение ядерного оружия.

"Руководитель России любит свою жизнь, и я думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он потеряет возможность сохранить свою жизнь", — резюмировал он.

Дмитро Гриниченко

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