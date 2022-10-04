Глава МИД Германии: Путин шантажирует ядерным оружием, но мы не должны останавливаться

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытается "безответственно" шантажировать мир ядерным оружием. Об этом она сказала во время визита в Варшаву, цитирует ее Spiegel.

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По ее словам, угрозы Путина о возможном применении ядерного оружия являются "безответственными", но Западу стоит воспринимать их всерьез.

"Мы воспринимаем это серьезно, но это также попытка нас шантажировать. В этом отношении международное сообщество не должно останавливаться на таких угрозах", — сказала Бербок.

Она отметила, что все временно оккупированные Россией территории Украины являются ее частью, несмотря на попытки Москвы их аннексировать. Дипломат также сказала, что Европейский союз уже готовит восьмой пакет санкций против РФ и продолжит поддерживать Украину, в частности, оружием.

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Дмитро Гриниченко

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