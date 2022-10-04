Глава МИД Германии: Путин шантажирует ядерным оружием, но мы не должны останавливаться
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытается "безответственно" шантажировать мир ядерным оружием. Об этом она сказала во время визита в Варшаву, цитирует ее Spiegel.
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По ее словам, угрозы Путина о возможном применении ядерного оружия являются "безответственными", но Западу стоит воспринимать их всерьез.
"Мы воспринимаем это серьезно, но это также попытка нас шантажировать. В этом отношении международное сообщество не должно останавливаться на таких угрозах", — сказала Бербок.
Она отметила, что все временно оккупированные Россией территории Украины являются ее частью, несмотря на попытки Москвы их аннексировать. Дипломат также сказала, что Европейский союз уже готовит восьмой пакет санкций против РФ и продолжит поддерживать Украину, в частности, оружием.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Риск применения ядерного оружия России против Украины на сегодняшний день самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный, сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории".
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