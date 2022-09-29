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МИД Польши: НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 12:59
МИД Польши: НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие - Фото
Збигнев Рау (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории". Об этом он заявил в интервью на радио RMF FM.

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По его словам, в случае возможного ядерного удара России по Украине, ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что при подобном сценарии нельзя исключать введение войск НАТО на территорию Украины, однако "это не будет необходимой процедурой", так как могут применяться обычные вооружения — авиация или ракеты, причем "не обязательно с украинской территории".

Салливан ранее заявлял, что США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно. 

Рау также отмечал, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить по ней в ответ таким же оружием массового поражения, однако ответ НАТО из "обычных" вооружений "должен быть сокрушительным" для армии страны-оккупанта. 

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война польша нато ядерное оружие Збигнев Рау
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