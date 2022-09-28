Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, ответ НАТО должен быть сокрушительным – Рау

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить по ней в ответ таким же оружием массового поражения, однако ответ НАТО из "обычных" вооружений "должен быть сокрушительным" для армии страны-оккупанта. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в программе Meet the Press американского канала NBC.

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Как выразился польский дипломат, российский диктатор Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не нападать на НАТО с применением такого типа оружия, "а это значит, что НАТО должен ответить конвенциональным образом".

Но такой ответ, добавил Рау, "должен быть сокрушительным". "И я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу", – сказал глава польской дипломатии.

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По словам дипломата, Путин "явно проигрывает войну в Украине, и его реакция [на это] – инициировать мобилизацию. Но мобилизация, похоже, не поможет ему выиграть, потому что до сих пор мы видели, как ВСУ нанесли поражение российским профессиональным военным. Крайне маловероятно, что те, кого сейчас мобилизуют, кто плохо обучен и слабо экипирован, изменят течение войны".

Глава польского МИД указал, если мобилизация приведет к какому-то прорыву, то это будет прорыв в российском общественном мнении: "Пока война очень популярна у большинства жителей России, до 80% поддержки. Теперь каждая российская семья должна будет занять свою позицию в отношении войны, зная, что их родня может быть отправлена туда и погибнуть".

Он уточнил, что Путин, конечно, потеряет из-за этого поддержку своего народа, но "это будет долгий процесс", итог которого, однако, "предопределен".

"Русский мир" – это тоталитарная идеология, заявил Рау на конференции ОБСЕ по реализации мер по соблюдению прав человека.

Глава комитета по обороне британского парламента Эллвуд заявил, что у НАТО должны быть "соразмерные ответы" на случай применения ядерного оружия со стороны России.

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Євген Пилипенко

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