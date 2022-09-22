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Ядерное оружие России. В Британии заявили, что у НАТО должны быть "соразмерные ответы"

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 12:04
Ядерное оружие России. В Британии заявили, что у НАТО должны быть
Тобиас Эллвуд (Фото: EPA)

Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что у НАТО должны быть "соразмерные ответы" на случай применения ядерного оружия со стороны России. Об этом он сообщил в интервью Sky News, цитирует его Guardian.

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По его словам, Британия и западные страны сегодня ведут "политическую войну" с Россией и есть обеспокоенность тем, что у НАТО нет должным образом сформулированной доктрины по вопросу применения ядерного оружия. 

"Мы должны признать, что нам необходимо иметь соразмерные ответы в случае применения ядерного оружия или даже химического оружия. Нам нужны надежные протоколы на случай применения тактического маломощного ядерного оружия", — сказал Эллвуд.

Он отметил, что когда был в НАТО, то не получил ответа на данный вопрос. 

"Нам нужно очень, очень четко понимать, что будет делать Запад, если Путин переступит этот порог", — резюмировал глава комитета. 

Читайте также: Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем решительно поддерживать Украину 

Дмитро Гриниченко
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Россия война британия нато ядерное оружие
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