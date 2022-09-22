Ядерное оружие России. В Британии заявили, что у НАТО должны быть "соразмерные ответы"

Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что у НАТО должны быть "соразмерные ответы" на случай применения ядерного оружия со стороны России. Об этом он сообщил в интервью Sky News, цитирует его Guardian.

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По его словам, Британия и западные страны сегодня ведут "политическую войну" с Россией и есть обеспокоенность тем, что у НАТО нет должным образом сформулированной доктрины по вопросу применения ядерного оружия.

"Мы должны признать, что нам необходимо иметь соразмерные ответы в случае применения ядерного оружия или даже химического оружия. Нам нужны надежные протоколы на случай применения тактического маломощного ядерного оружия", — сказал Эллвуд.

Он отметил, что когда был в НАТО, то не получил ответа на данный вопрос.

"Нам нужно очень, очень четко понимать, что будет делать Запад, если Путин переступит этот порог", — резюмировал глава комитета.

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Дмитро Гриниченко

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