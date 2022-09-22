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Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем решительно поддерживать Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 08:44
Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем решительно поддерживать Украину - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал угрозы ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина, заявив, что это неприемлемо. Об этом он сообщил в интервью на канале ARD.

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По его словам, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украину начались разговоры об угрозе применения биологического или химического оружия, то Германия и союзники сказали, что это неприемлемо, а РФ не стоит даже думать об их применении. 

Он отметил, что когда снова начинают говорить о ядерном оружии — это тоже остается неприемлемым. 

"Но при этом мы остаемся на взвешенном, решительном курсе на поддержку Украины и недопущение эскалации войны", — сказал канцлер. 

Шольц также заявил, что угрозы и разговоры Путина о "красных линиях" не мешают "принимать необходимые решения", так как военные планы России не оправдались. 

Читайте также: Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден 

Дмитро Гриниченко
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Россия Германия война владимир путин ядерное оружие олаф шольц
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