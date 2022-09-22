Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем решительно поддерживать Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал угрозы ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина, заявив, что это неприемлемо. Об этом он сообщил в интервью на канале ARD.

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По его словам, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украину начались разговоры об угрозе применения биологического или химического оружия, то Германия и союзники сказали, что это неприемлемо, а РФ не стоит даже думать об их применении.

Он отметил, что когда снова начинают говорить о ядерном оружии — это тоже остается неприемлемым.

"Но при этом мы остаемся на взвешенном, решительном курсе на поддержку Украины и недопущение эскалации войны", — сказал канцлер.

Шольц также заявил, что угрозы и разговоры Путина о "красных линиях" не мешают "принимать необходимые решения", так как военные планы России не оправдались.

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Дмитро Гриниченко

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