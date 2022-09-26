Глава МИД Польши: "Русский мир" – это тоталитарная идеология

Министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау считает "русский мир" тоталитарной идеологией. Об этом он сказал на открытии конференции ОБСЕ по реализации мер по соблюдению прав человека, сообщается на сайте польского правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Лишение человеческих прав кого-либо, особенно тех, кто слабее и уязвимее всех, означает лишение их достоинства, свободы и ощущения безопасности. Такое сознательное пренебрежение индивидуальной свободой и выбором является фундаментальной чертой тоталитарного режима. Сегодня эту тоталитарную идеологию называют русский мир", – заявил Рау.

Агентство Укринформ указывает, что Рау также назвал идеологию "русского мира" бесчеловечной и жестокой.

"Мы не хотим, чтобы этот "мир" победил, Украина этого тоже не хочет. За преступления, которые вы совершили, вы будете отвечать", – предупредил министр.

Рау подчеркнул, что жестокая и ничем не обоснованная агрессия России против Украины подорвала понятие о мирном сосуществовании государств в европейском регионе.

"Буча, Мариуполь, Изюм свидетельствуют о следах страшных преступлений. Это преступления, связанные с применением пыток, изнасилований, убийств людей, находившихся в своих домах, на улицах городов своей страны", – заявил Рау.

Он заявил, что за это России не место среди цивилизованных государств.

"Призванные в армию уголовные преступники, не соблюдающие дисциплину, над которыми нет никакого контроля, не заслуживают никакого уважения с нашей стороны. Как это возможно для нации, породившей Пушкина, Лермонтова и Чайковского, чтобы она так сильно деградировала и вернулась к традициям агрессии царизма и большевизма?", – подчеркнул Рау.

Митрополит Киевский Эпифаний ранее говорил, что "русский мир" – это новый нацизм, а пропагандировавший его патриарх Кирилл Гундяев избрал сторону антихриста.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.