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Ядерное оружие России. США и союзники усилили разведку после угроз Путина — Politico

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 07:01
Ядерное оружие России. США и союзники усилили разведку после угроз Путина — Politico - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

США и их союзники усилили работу разведки и наблюдение за российскими военными после угроз диктатора Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Politico

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По словам пяти чиновников, спецслужбы США и их союзники активизировали усилия по обнаружению любых действий российских военных или сообщений, которые могут говорить о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие. 

Американцы предупредили, что любые признаки того, что Путин решил применить ядерное оружие, могут появиться слишком поздно, так как большинство российских самолетов могут нести тактическое ядерное оружие малого размера — это значит, что Путин или его генералы не хотят, чтобы мир знал заранее, когда оккупанты заменили обычные боеприпасы на ядерные. 

Усилия США включают в себя активизацию дополнительных разведывательных средств — в воздухе, космосе и киберпространстве, а также более активное использование коммерческих спутников для наблюдения за российскими подразделениями в полевых условиях, которые могут получить ядерный заряд. 

Читайте также: Боррель: Заявления Путина с угрозами ядерным оружием нужно воспринимать серьезно 

Дмитро Гриниченко
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США война владимир путин ядерное оружие разведка
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