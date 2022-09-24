Боррель: Заявления Путина с угрозами ядерным оружием нужно воспринимать серьезно

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина нужно относиться серьезно. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, объявление мобилизации в РФ и попытки аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей является "опасным моментом".

"Российская армия" была загнана в угол, и реакция Путина — угроза использования ядерного оружия — это очень плохо", — сказал Боррель.

Он отметил, что достижение мира в Украине должно случиться при сохранении территориальной целостности и суверенитета страны, иначе в будущем будет еще одна война.

Что касается заявлений Путина о возможной готовности применить ядерное оружие, дипломат заявил, что угрозы диктатора нужно воспринимать серьезно.

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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