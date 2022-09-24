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Боррель: Заявления Путина с угрозами ядерным оружием нужно воспринимать серьезно

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 13:44
Боррель: Заявления Путина с угрозами ядерным оружием нужно воспринимать серьезно - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина нужно относиться серьезно. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, объявление мобилизации в РФ и попытки аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей является "опасным моментом". 

"Российская армия" была загнана в угол, и реакция Путина — угроза использования ядерного оружия — это очень плохо", — сказал Боррель.

Он отметил, что достижение мира в Украине должно случиться при сохранении территориальной целостности и суверенитета страны, иначе в будущем будет еще одна война. 

Что касается заявлений Путина о возможной готовности применить ядерное оружие, дипломат заявил, что угрозы диктатора нужно воспринимать серьезно. 

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно", — резюмировал он. 

Читайте также: Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем решительно поддерживать Украину 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин ядерное оружие Жозеп Боррель
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