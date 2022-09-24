Боррель: Заявления Путина с угрозами ядерным оружием нужно воспринимать серьезно
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина нужно относиться серьезно. Об этом он сообщил в интервью BBC.
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По его словам, объявление мобилизации в РФ и попытки аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей является "опасным моментом".
"Российская армия" была загнана в угол, и реакция Путина — угроза использования ядерного оружия — это очень плохо", — сказал Боррель.
Он отметил, что достижение мира в Украине должно случиться при сохранении территориальной целостности и суверенитета страны, иначе в будущем будет еще одна война.
Что касается заявлений Путина о возможной готовности применить ядерное оружие, дипломат заявил, что угрозы диктатора нужно воспринимать серьезно.
"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их серьезно", — резюмировал он.
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что у НАТО должны быть "соразмерные ответы" на случай применения ядерного оружия со стороны России.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США также серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина.
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