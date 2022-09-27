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Госдеп: Путин понимает, что проигрывает — отсюда мобилизация и бряцание ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 08:13
Госдеп: Путин понимает, что проигрывает — отсюда мобилизация и бряцание ядерным оружием - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. 

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По его словам, на прошлой неделе Путин сделал "не меньше, чем кто-либо другой", чтобы еще больше изолировать Россию и "укрепить решимость" международного сообщества поддерживать Украину. 

Он отметил, что бряцание ядерным оружием, псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, объявление мобилизации и жесткое подавление протестов сигнализируют о том, что Путин понимает, что проигрывает. 

"Путин делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит. Мы — вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру — не собираемся поддаваться запугиванию", — сказал Прайс. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин госдеп ядерное оружие Нед Прайс мобилизация в россии
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