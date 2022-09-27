Госдеп: Путин понимает, что проигрывает — отсюда мобилизация и бряцание ядерным оружием
Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, на прошлой неделе Путин сделал "не меньше, чем кто-либо другой", чтобы еще больше изолировать Россию и "укрепить решимость" международного сообщества поддерживать Украину.
Он отметил, что бряцание ядерным оружием, псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, объявление мобилизации и жесткое подавление протестов сигнализируют о том, что Путин понимает, что проигрывает.
"Путин делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит. Мы — вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру — не собираемся поддаваться запугиванию", — сказал Прайс.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России.
- Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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