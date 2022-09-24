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В Белом доме заявили, что в Кремле уже определили "результаты" псевдореферендумов

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 10:34
В Белом доме заявили, что в Кремле уже определили
Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, США никогда не признают фальшивые "референдумы" и попытки аннексии украинских территорий. 

"Мы знаем, что этими "референдумами" будут манипулировать. У нас есть информация, показывающая, что российские официальные лица определяют цели по явке избирателей и уровню одобрения", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что в некоторых регионах уже установлены "требуемые показатели поддержки" на уровне более 75%. 

"Так что Россия спешит провести эти бутафорские, опять же, референдумы, но это не акты доверия или силы. Они полная противоположность", — заявила спикер Белого дома. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины 

Дмитро Гриниченко
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война белый дом псевдореферендум карин жан-пьер
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