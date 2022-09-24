В Белом доме заявили, что в Кремле уже определили "результаты" псевдореферендумов

Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, США никогда не признают фальшивые "референдумы" и попытки аннексии украинских территорий.

"Мы знаем, что этими "референдумами" будут манипулировать. У нас есть информация, показывающая, что российские официальные лица определяют цели по явке избирателей и уровню одобрения", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что в некоторых регионах уже установлены "требуемые показатели поддержки" на уровне более 75%.

"Так что Россия спешит провести эти бутафорские, опять же, референдумы, но это не акты доверия или силы. Они полная противоположность", — заявила спикер Белого дома.

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Дмитро Гриниченко

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