В Белом доме заявили, что в Кремле уже определили "результаты" псевдореферендумов
Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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По ее словам, США никогда не признают фальшивые "референдумы" и попытки аннексии украинских территорий.
"Мы знаем, что этими "референдумами" будут манипулировать. У нас есть информация, показывающая, что российские официальные лица определяют цели по явке избирателей и уровню одобрения", — сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что в некоторых регионах уже установлены "требуемые показатели поддержки" на уровне более 75%.
"Так что Россия спешит провести эти бутафорские, опять же, референдумы, но это не акты доверия или силы. Они полная противоположность", — заявила спикер Белого дома.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах, решили дать "право голоса" подросткам. 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
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