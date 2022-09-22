Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Оккупанты надеются расширить "электоральную базу" для проведения псевдореферендумов, привлекая к "голосованию" несовершеннолетних. Служба безопасности Украины опубликовала документы оккупационных администраций с таким решением.

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СБУ сообщила, что перехватила документы оккупационных органов, которые "регламентируют" привлечение жителей от 13 до 17 лет к участию в фейковых референдумах. Служба считает, что таким способом оккупанты рассчитывают расширить "электоральную базу" и искусственно компенсировать нехватку "голосов".

СБУ заявила, что "идентифицировала всех организаторов этой незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления" в рамках уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

7 августа Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.

заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится. В Госдепартаменте США назвали попытки провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины "невероятно грубым шагом отчаяния" российского диктатора Владимира Путина и пообещали "усиленные последствия" для России.

Сергій Бережний

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