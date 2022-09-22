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Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 15:51
Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать
Иллюстративное фото (открытые источники)

Оккупанты надеются расширить "электоральную базу" для проведения псевдореферендумов, привлекая к "голосованию" несовершеннолетних. Служба безопасности Украины опубликовала документы оккупационных администраций с таким решением.

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СБУ сообщила, что перехватила документы оккупационных органов, которые "регламентируют" привлечение жителей от 13 до 17 лет к участию в фейковых референдумах. Служба считает, что таким способом оккупанты рассчитывают расширить "электоральную базу" и искусственно компенсировать нехватку "голосов".

СБУ заявила, что "идентифицировала всех организаторов этой незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления" в рамках уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Псевдореферендумы: Оккупанты из-за нехватки желающих решили дать "право голоса" подросткам

Сергій Бережний
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сбу псевдореферендум временно оккупированные территории
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