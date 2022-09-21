UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп: Псевдореферендумы — это шаг отчаяния Путина, будут усиленные последствия для РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 07:18
Госдеп: Псевдореферендумы — это шаг отчаяния Путина, будут усиленные последствия для РФ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США назвали попытки провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины "невероятно грубым и отчаянным шагом" российского диктатора Владимира Путина и пообещали "усиленные последствия" для России. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа, передает его слова CNN

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам чиновника, США дали ясно понять, что в случае проведения фиктивных "референдумов", для России будут "усиленные последствия". Одновременно он отказался вдаваться в подробности о том, как будет реагировать Вашингтон. 

"У нас есть, как вы знаете, ряд инструментов. Вы видели, как мы использовали их в последние месяцы, и наши союзники и партнеры готовы присоединиться к нам. Но специально говорить не буду", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что псевдореферендумы не изменят статус Украины и признание ее территориальной целостности и суверенитета. 

"Я думаю, что это действительно говорит о давлении, которое украинцы оказывают в данный момент при очень, очень сильной поддержке США и их союзников", — заявил представитель Госдепа. 

Читайте также: Оккупанты назначили даты фейковых референдумов. У Зеленского заявили – ВСУ это не помешает 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США война госдеп псевдореферендум временно оккупированные территории
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 