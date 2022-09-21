Госдеп: Псевдореферендумы — это шаг отчаяния Путина, будут усиленные последствия для РФ
В Государственном департаменте США назвали попытки провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины "невероятно грубым и отчаянным шагом" российского диктатора Владимира Путина и пообещали "усиленные последствия" для России. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа, передает его слова CNN.
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По словам чиновника, США дали ясно понять, что в случае проведения фиктивных "референдумов", для России будут "усиленные последствия". Одновременно он отказался вдаваться в подробности о том, как будет реагировать Вашингтон.
"У нас есть, как вы знаете, ряд инструментов. Вы видели, как мы использовали их в последние месяцы, и наши союзники и партнеры готовы присоединиться к нам. Но специально говорить не буду", — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что псевдореферендумы не изменят статус Украины и признание ее территориальной целостности и суверенитета.
"Я думаю, что это действительно говорит о давлении, которое украинцы оказывают в данный момент при очень, очень сильной поддержке США и их союзников", — заявил представитель Госдепа.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.
- Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя вероятность официального объявления войны Россией и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.
- Признаков реальной подготовки к объявлению всеобщей мобилизации в России нет, а Путин хочет сдержать крах войск РФ в Украине, заявили в ISW.
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