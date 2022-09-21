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Признаков подготовки к мобилизации в России нет, Путин хочет сдержать крах войск — ISW

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 06:59
Признаков подготовки к мобилизации в России нет, Путин хочет сдержать крах войск — ISW - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Признаков реальной подготовки к объявлению всеобщей мобилизации в России нет, а диктатор Владимир Путин хочет сдержать крах войск РФ в Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

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Институт заявляет, что планы Кремля по аннексии временно оккупированных территорий Украины нацелены на внутреннюю аудиторию, так как Путин надеется призвать россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить "российскую" территорию". 

Отмечается, что Путин будет апеллировать к российскому "этническому национализму о защите русских народов", так как Москва уже не может позволить себе служебные стимулы и материальную помощь, которую диктатор пообещал воюющим против Украины.  

Решения нелегитимной Госдумы от 20 сентября об ужесточении наказаний за дезертирство, отказ от выполнения приказов, а также уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен и неповиновение, аналитики называют попыткой Путина сдержать риск краха российских частей, воюющих против Украины. Одновременно подчеркивается, что решения Госдумы не предписывают проведение всеобщей мобилизации и не предусматривают подготовки к подобным действиям. 

Читайте также: Данилов: Мобилизационный потенциал Украины увеличивается, а России – исчерпывается 

ISW заявляет, что нет доказательств того, что Кремль в ближайшее время будет менять практику призыва в армию, а новые решения Госдумы касаются набора "добровольцев", который глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "самомобилизацией". 

Путин, вероятно, надеется, что активизация "самомобилизации" и подавление недовольных российских сил позволят ему захватить остальную часть Донецкой области и защитить оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Резюмируя, аналитики приходят к выводу, что Путин ошибается, так как у него нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой мощи. Скорее всего, он подождет, чтобы увидеть, увенчаются ли эти усилия успехом, прежде чем продолжить эскалацию или свалить вину за свои потери на "козла отпущения", которым может стать министр обороны РФ Сергей Шойгу

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Дмитро Гриниченко
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армия России война владимир путин сергей шойгу мобилизация в россии
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