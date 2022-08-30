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Данилов: Мобилизационный потенциал Украины увеличивается, а России – исчерпывается

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 17:16
Данилов: Мобилизационный потенциал Украины увеличивается, а России – исчерпывается - Фото
Алексей Данилов (фото: Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал пять главных отличий между Украиной и Россией, которые он считает решающими в войне. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны против Украины среди россиян падает. Он отметил, что Силы обороны Украины интенсивно вооружаются западной техникой, а российская армия снимает с хранения устаревшую советскую.

Также секретарь СНБО заявил, что мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а российский – исчерпывается. Данилов назвал всеобщую мобилизацию в России путем к внутренней дестабилизации. 

"Украинская армия безостановочно улучшает качество, а Россия постепенно теряет превосходство в количестве. Украинцы борются за жизнь и будущее, а россияне воюют за унитаз и порцию боярышника", – резюмировал он. 

Читайте также: Данилов о "замораживании" войны: Важно не допустить "Минска-3", речь идет о всей Европе 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина война мобилизация Алексей Данилов
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