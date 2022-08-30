Данилов: Мобилизационный потенциал Украины увеличивается, а России – исчерпывается

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал пять главных отличий между Украиной и Россией, которые он считает решающими в войне. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны против Украины среди россиян падает. Он отметил, что Силы обороны Украины интенсивно вооружаются западной техникой, а российская армия снимает с хранения устаревшую советскую.

Также секретарь СНБО заявил, что мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а российский – исчерпывается. Данилов назвал всеобщую мобилизацию в России путем к внутренней дестабилизации.

"Украинская армия безостановочно улучшает качество, а Россия постепенно теряет превосходство в количестве. Украинцы борются за жизнь и будущее, а россияне воюют за унитаз и порцию боярышника", – резюмировал он.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.

Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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Дмитрий Гриниченко

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